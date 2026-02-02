Trump Yönetimi İran’a Müzakere Mesajı Gönderdi

ABD İRAN İLE MÜZAKERELER İÇİN HAZIRLANIYOR

ABD merkezli haber platformu, Trump yönetiminin İran’a yönelik müzakere mesajı gönderdiğini bildirdi. Haberde Türkiye, Mısır ve Katar’ın, ABD Başkanı’nın özel temsilcisiyle üst düzey İranlı yetkilileri Ankara’da buluşturmak için ciddi bir diplomatik çaba içine girdiği öne sürüldü.

ANKARA’DA ABD-İRAN ZİRVESİ OLASI

Haber kaynaklarından elde edilen bilgilere dayanan ABD’li bir yetkilinin açıklamalarına göre, Trump yönetimi İran’la farklı diplomatik yollar üzerinden bir anlaşma oluşturmak için hazır olduğunu belirtiyor. İki ABD’li kaynağa göre, Türkiye, Mısır ve Katar’ın Witkoff ile İranlı yetkililer arasında yapılması beklenen görüşme için yoğun görüşmeler yürüttüğü ifade edildi. Bu ülkelerden bir yetkili, sürecin ilerlediğini ve “Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ ÖNLENİYOR

Ayrıca, Gazze’de ateşkes sürecine Trump yönetimi ile birlikte katkıda bulunan Türkiye, Mısır ve Katar’ın, ABD ile İran arasında potansiyel müzakereler aracılığıyla bölgesel bir çatışma riskini azaltmayı amaçladığına dikkat çekildi.

TRUMP “İRAN ANLAŞMAK İSTİYOR” DEDİ

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın İran’a yönelik olası askeri eylem ile ilgili henüz kesin bir karar almadığını ve diplomatik çözümlerinin hala masada olduğunu belirtiyor. ABD tarafı, Trump’ın müzakere niyetini vurguladığını savunurken, Washington’un İran’ın dini lideri Hamaney’in diplomatlarına ABD’nin kabul edebileceği bir anlaşma yapma yetkisi verip vermediğinden emin olmadığı ifade ediliyor.

Donald Trump, yaptığı değerlendirmede, ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahalesi hakkında konuştu. İran çevresinde konuşlanmış ABD donanma gücünün oldukça büyük olduğunu vurgulayan Trump, diplomasinin hala bir seçenek olduğunu belirtti. Trump, “İran anlaşma yapmak istiyor. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar” dedi. Ayrıca, İran ile İsrail arasındaki savaş öncesine de değinen Trump, İran’ın füze kapasitesinin İsrail açısından “yıkıcı bir sürpriz saldırı” riski oluşturduğunu dile getirdi. Trump, bu durum dolayısıyla İsrail’e saldırı için “yeşil ışık” yaktığını savunarak, “Saldıracaklardı ama savaşın ilk günü onlar için çok acımasız geçti. Liderlerini ve füzelerinin çoğunu kaybettiler” ifadelerini kullandı.