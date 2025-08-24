Bayraktar’dan SİHA Açıklaması: Dünya’nın En Büyüğü!

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN MAVİ VATAN AÇIKLAMASI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği çerçevesinde konuşma yaptı. Bayraktar, “Mavi Vatan’ın topluma ne olduğunu anlatacağız. BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi.” ifadesini kullanarak Baykar’ın bu alandaki konumunu vurguladı.

N SOSYAL’LE YARIŞMA DÜZENLENECEK

Bayraktar, “N Sosyal’e üye olacaklara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden bir yarışmamız var. Mavi Vatan’ın ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Sadece gemilerimiz değil, aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının yarıştığı etkinlik olacak. 3 farklı yarışmamız var.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BAYRAKTAR TB3’ÜN YETENEKLERİ

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3’ün özelliklerinden bahsederek, “Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA oldu. 170 defa farklı hava koşullarında otomatik şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde 2 Bayraktar TB3 mühimmatla hedeflere taarruz edip gemiye geri döndüler. Deniz havacılığına stratejik giriş yapmış olduk. Kısa pistli gemiler diğer gemilerden maliyet etkin. Binlerce kilometre öteye gidebilen Bayraktar TB3, 3 bin kilometre öteye gidip geminin korunmasını sağlayabiliyor.” dedi.

TEKNOFEST İSTANBUL TARİHİ

Bayraktar, “17-21 Eylül’de Teknofest İstanbul’da düzenlenecek.” diyerek etkinliğin tarihi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, “KKTC bizler için bir anlamda Mavi Vatan’ın incisi diyebileceğimiz önemli bir yer. Orada da büyük coşkuyla kutlandı.” açıklamasında bulundu.

JAPONYA İLE SİHA İHRACATI

“Baykar dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı” diyen Bayraktar, “Dünyanın en büyük SİHA üreticisi. Yakın coğrafyadan değil de 37 ülkeye SİHA ihraç etmiş durumdayız. Japonya da ilgileniyordu. Dünyanın en gelişmiş teknolojisini maliyet etkin sunmuş oluyorsunuz.” sözlerine yer verdi.