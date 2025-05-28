Bayraktar KızılElma Testleri Devam Ediyor

YERLİ VE MİLLİ ARAÇLAR GELİŞMEKTE

Türkiye’nin yerli ve milli araçları hızla gelişiyor. Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla ürettiği ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı görevini üstlenecek Bayraktar KIZILELMA da bu süreçte uçuş testlerine devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının test aşaması, belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor.

KRİTİK TESTLER TAMAMLANIYOR

Bayraktar KIZILELMA, PT-4 prototipiyle önemli bir başarı daha elde etti. X sosyal medya platformundan paylaşım yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-4’ün “AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi”ni başarıyla tamamladığını bildirdi.

REKOR SÜREDE İLERLEME

Baykar’ın tamamen kendi öz sermayesi ile geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA projesi 2021 yılında başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı prototype, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne ulaştı. Burada yer testlerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, bir yıl gibi rekor bir sürede havalanmayı başardı.

HAVACILIK TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 kapsamında dünya havacılık tarihinde mühendislik açısından çığır açan uçuşlar gerçekleştirdi. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları yapan Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında kol uçuşu etkinliği icra etti. Bu uçuşlar, geleceğin hava muharebe yöntemlerini de şekillendirecek önemli bir nokta olarak kaydedildi.

İHRACAT BAŞARISI

Başından itibaren projelerini öz kaynaklarıyla ilerleten Baykar, 2003 yılında başlayan İHA Ar-Ge sürecinden bu yana gelirinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında dikkat çekti. Dünya insansız hava aracı pazarının lideri olan Baykar, 2024 yılında da küresel başarıyı sürdürerek gelirinin yüzde 90’ını ihracattan elde etti ve 1.8 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı.