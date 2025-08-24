Bayraktar, SİHA hakkında bilgi verdi

SELÇUK BAYRAKTAR’IN KONUŞMASI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar “Mavi Vatan’ın topluma ne olduğunu anlatacağız. BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi.” dedi.

N SOSYAL’DE YARISMA

Bayraktar, “N Sosyal’e üye olacaklara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden bir yarışmamız var. Mavi Vatan’ın ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Sadece gemilerimiz değil, aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının yarıştığı etkinlik olacak. 3 farklı yarışmamız var.” ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR TB3’ÜN YETENEKLERİ

Bayraktar TB3’ün yeteneklerine değinen Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA oldu. 170 defa farklı hava koşullarında otomatik şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde 2 Bayraktar TB3 mühimmatla hedeflere taarruz edip gemiye geri döndüler. Deniz havacılığına stratejik giriş yapmış olduk. Kısa pistli gemiler diğer gemilerden maliyet etkin. Binlerce kilometre öteye gidebilen, Bayraktar TB3 3 bin kilometre öteye gidip geminin korunmasını sağlıyor.” şeklinde konuştu.

TEKNOFEST İSTANBUL 2025

Bayraktar, 17-21 Eylül 2025’te Teknofest İstanbul’un gerçekleştirileceğini belirtti ve “KKTC bizler için bir anlamda Mavi Vatan’ın incisi diyebileceğimiz önemli bir yer. Orada da büyük coşkuyla kutlandı.” sözlerini ekledi.

JAPONYA’NIN İLGİSİ

Bayraktar, “Baykar dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı” diyerek, “Dünyanın en büyük SİHA üreticisi. Yakın coğrafyadan değil de 37 ülkeye SİHA ihraç etmiş durumdayız. Japonya da ilgileniyordu. Dünyanın en gelişmiş teknolojisini maliyet etkin sunmuş oluyorsunuz.” dedi.