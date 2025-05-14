Bayraktar: Suriye’ye Elektrik İhracatı 3 Katına Çıkacak

SURİYELİLERİN GERİ DÖNME İSTEĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’deki AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’deki normalleşme sürecine verilen destek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bakan Bayraktar, “Suriye’de elektrik ve doğalgaz altyapısının yeniden kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bunların büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanlar neye bakıyor? Barınacak yer var mı? Elektrik, su gibi temel hizmetler geliyor mu? Bir de güvenlikle alakalı endişelerinin olmaması lazım. Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye’de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK İHRACATINDA ARTIŞ

Bakan Bayraktar, elektrikte yaptıkları ihracatı 3 katına çıkaracak bir çalışma içinde olduklarını duyurdu. Birecik-Halep hattı ile birlikte ilave 500 megavatlık bir kapasitenin devreye gireceğini ifade etti. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, bölgedeki enerji ihtiyacını karşılayacak ve elektrik ihracatını artıracak.

MADENCİLİK REFORM PAKETİ

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ‘2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde bir reform paketinden bahsettiğini aktararak, “Reform paketinin içerisinde birkaç husus var. Türkiye’de yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmak istiyoruz ve buradaki kapasitelerin bir an önce devreye girmesini hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye’nin madenlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı süreçleri de hızlandıracak bir paket bu” dedi. Bakan, madenciliğin rehabilitasyon kısmının da önemli olduğunu ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliğini içeren bir maden paketi olduğunu belirtti.

DENGELİ ÜRETİM PORTFÖYÜNE İHTİYAÇ

İspanya ve Portekiz’i etkileyen elektrik kesintileri hakkında sorulara da yanıt veren Bayraktar, “Türkiye’nin dengeli bir üretim portföyüne sahip olması gerekir. Tek bir kaynağa bağlı kalmak her ülke için sorun olabilir. Yapmaya çalıştığımız; yenilenebilir, kömür, doğalgaz, hidroliğin olduğu ve yakın zamanda nükleerin de katılacağı dengeli bir üretim sepetine sahip olmak” ifadelerini kullandı. Ayrıca elektrik iletim şebekesinin de güçlü olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Oraya yönelik büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Elektrik kesintileriyle alakalı endişe edilecek bir durum yok” diye ekledi.