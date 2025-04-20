Bayraktar TB2, YERLİ MOTORLA UÇTU

YERLİ SAVUNMA SANAYİİNDE TARİHİ ADIMLAR

Yerli ve milli savunma sanayiinde son dönemlerde gerçekleştirilen önemli gelişmeler, Türkiye’yi her geçen gün daha da gururlandırıyor. Türkiye, bir başka önemli hedefine daha ulaşmış durumda. Özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında küresel bir liderlik hedefi bulunan Baykar Teknoloji, yerli üretim TM100 motoruyla bu sektörde çarpıcı bir adım atıyor.

MİLLİ MOTORLA TEST UÇUŞU

Milli SİHA Bayraktar TB2, ‘TM100 Entegreli’ motorla test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, birlikte çalışarak inandıkları hedeflere ulaştıklarını dile getirdi. Bayraktar, Bayraktar TB2’nin dünya genelinde kendi kategorisinde en çok sipariş edilen ve seri üretim aşamasına geçmiş bir taktik sınıf SİHA olduğunu vurguladı.

MOTOR GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MÜJDE

Bayraktar, Bayraktar TB2’nin motorunun içten yanmalı bir piston motoru olduğunu açıklayarak, “Zamanında ‘iyi ama motoru yerli değil’ diyerek birçok algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Oysa bu sınıftaki bir SİHA için motor, görev başarısını belirleyen en kritik bileşenlerden biri değildi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Haluk Bayraktar, Anadolu’nun dört bir yanından 40 farklı milli firmanın desteğiyle TM100 motorunun tasarım ve AR-GE çalışmalarına başlandığını duyurdu.

DESTEK VEREN FİRMALARA TEŞEKKÜR

Bayraktar, açıklamalarında, “Bayraktar TB2’nin başarısının ardından daha yüksek performansa sahip yerli bir motor geliştirmek, tedarik zinciri emniyeti açısından artık bir ihtiyaç haline geldi.” diyerek, destek veren firmalara şükranlarını sundu. TM100 motorunun tasarım ve AR-GE faaliyetlerinin Baykar Teknoloji’nin öz kaynakları ile, Baykar Motor Geliştirme Ekibi’nin liderliğinde yürütüldüğünü belirtti. Bu çalışmalar sonucunda, TM100 motorunun gelişmiş özellikleriyle kendi sınıfındaki en ileri havacılık motoru olmaya aday olduğunu vurguladı.