Ekonomi

Bayram İkramiyesi Zammı TBMM’de Onaylandı

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BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI KABUL EDİLDİ

Bayram ikramiyesi zammı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, “kanunun Meclis’ten geçmesi halinde zamlı ikramiyelerin emeklilerin hesaplarına yatırılacağını” ifade etmişti. Emekliler için uzun süredir beklenen bayram ikramiyesi zammı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek önemli bir adım attı.

ÖDEMELER BÜTÇEYE KATKI SAĞLAYACAK

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilecek zamlı ikramiyeler, emeklilerin bütçesine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, kanunun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından ikramiyeler hızlı bir şekilde hesaplara aktarılacak.

ÖDEME TAKVİMİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Zamlı bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi şu an için kesinleşmedi, ancak süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Kanunun TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından resmi duyuru yapılacak ve ödeme tarihleri belirlenecek. Emekliler, bu müjdeli haberi sabırsızlıkla bekliyor.

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