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Bayram Tatili Trafikte Yoğunluk Yarattı

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MUĞLA GİRİŞİNDE YOĞUNLUK OLUSTU

Bayram tatilini dünyaca ünlü tatil bölgeleri olan Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye’de geçirmek isteyenler, Muğla girişinde yoğun bir kalabalık oluşturuyor. Menteşe ilçe merkezinde yaklaşık 3 kilometrelik bir araç kuyruğu meydana geldi. Trafik ekipleri, sürücülere çikolata ve broşür dağıtarak farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca çocuklara oyuncak hediyeleri sunuluyor.

BODRUM’A YOĞUN AKIN

Son 24 saat içinde Bodrum’a 10 bin araç girişi gerçekleşti. Trafik ve asayiş ekipleri, araç sorgulama işlemlerini artırırken, narkotik köpeği Tina’nın da desteğiyle denetimler sıklaştırıldı. İlçede trafik akışını sağlamak amacıyla kavşaklarda tedbirler alındı.

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Bolu geçişlerinde bayram tatili nedeniyle yoğunluk gözlemleniyor. Jandarma ekipleri denetimleri artırarak, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında uyarıyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU’NDA HAREKETLİLİK

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova-Bursa bölümünde de akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. Hersek Gişeleri’nde sürücülere şeker ve çikolata ikram edilirken, drone destekli denetimlerle trafik kurallarına uyulması sağlanıyor.

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