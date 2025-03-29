Bayram Tatili Yolları Kitledi: Uzun Araç Kuyruğu

MUĞLA GİRİŞİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Bayram tatilini dünyaca ünlü tatil yerleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye’de geçirmek isteyenler, Muğla girişinde yoğunluk meydana getirdi. Menteşe ilçe merkezinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri, sürücülere “çikolata ve broşür” dağıtarak farkındalık çalışmaları yaptı. Çocuklara ise “oyuncak” hediye ediliyor.

BODRUM’A YOĞUN AKIN OLDU

Son 24 saat içinde Bodrum’a 10 bin araç girişi gerçekleşti. Trafik ve asayiş ekipleri, “araç sorgulamalarını” artırırken, narkotik köpeği Tina’nın desteğiyle denetimler sıklaştırılıyor. İlçede trafik akışını sağlamak için kavşaklarda çeşitli önlemler alındı.

OTOYOL VE YOL DENETİMLERİ ARTTI

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Bolu geçişlerinde bayram tatili sebebiyle yoğunluk görünmeye başladı. Jandarma ekipleri, denetimleri artırarak, sürücülere “emniyet kemeri” ve “trafik kuralları” konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU’NDA HAREKETLİLİK

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova-Bursa bölümünde de akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. Hersek Gişeleri’nde sürücülere “şeker ve çikolata” ikram edilerek, drone destekli denetimlerle trafik kurallarına uyulması sağlanıyor.