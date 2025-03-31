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Bayram Tatilinde 14 Kişi Hayatını Kaybetti

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TRAFİK KAZALARI VE ACILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Ramazan Bayramı tatilindeki trajik durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, bayram süresinin ikinci gününde tam 709 trafik kazasının gerçekleştiğini açıkladı. Bu kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi, bin 280 kişi ise çeşitli yaralanmalar ile hastanelik oldu. Bayramın ilk iki günü içinde toplamda 19 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 499 kişi yaralanma yaşadı.

ÖNEMLİ UYARI VE TRAFİK KURALLARI

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında dikkat çektiği noktalar arasında, “14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” ifadesi öne çıktı. Bu uyarı, herkesin trafik güvenliğine daha fazla özen göstermesi gerektiğinin altını çiziyor.

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