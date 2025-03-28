bayram-tatilinde-kktc-ve-antalya-tercih-edildi

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Ramazan Bayramı, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Tatil, arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başlayıp, 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bazı aileler, yaz günlerini aratmayan hava sıcaklıklarına sahip Antalya ve KKTC’yi tatil için tercih ediyor. Özellikle Antalya’daki Belek, Kundu, Lara, Kemer, Konyaaltı, Side ve Alanya bölgelerindeki oteller, bu turizm sezonunu Ramazan Bayramı ile açıyor. Bayramda sanatçıların yoğun konser programı da dikkati çekiyor.

KONSERLERİN MERKEZİ KKTC

Birçok sanatçı, bayram süresince sahnede olacak. Özellikle KKTC ve Antalya gibi tatil yörelerindeki beş yıldızlı otellerde sahne alacak sanatçılar arasında Gülşen, Derya Bedavacı, Özcan Deniz ve Funda Arar öne çıkıyor. Gülşen, İstanbul, İzmir ve KKTC’de; Derya Bedavacı ise KKTC, Antalya ve Bursa’da sahne alacak. Ayrıca Antalya Kemer’de Tan Taşçı, Derya Bedavacı, Ziynet Sali, Gökhan Tepe ve Deniz Seki konser verecek. KKTC’de ise Hadise, Aleyna Tilki, Emrah, İrem Derici, Yıldız Tilbe gibi ünlü isimlerin multikonsere katılacağı biliniyor.

REZERVASYONLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ramazan Bayramı ile otellerde dolulukların artmasını beklediklerini ifade ederek, “Son dakika rezervasyonlarıyla dolulukların daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Nisan ayında otellerde doluluk oranının yüzde 90-95’lere kadar çıkacağını öngördü.

TALEPLERİN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bayram dönemi için taleplerin beklentinin altında kaldığını belirten bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, “Bu yıl Ramazan Bayramı’nda dolulukların yüzde 70-80 arasında geçeceğini tahmin ediyorum” dedi. Kundu’daki başka bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar ise, “Son dakika rezervasyonlarla talebin daha da yükseleceğini düşünüyoruz,” diyerek tahminlerini paylaştı. Turizm sektörü olarak dört bayramın bir arada gelmesinin mutluluğu yaşanıyor.