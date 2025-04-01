Bayram Tatilinde Trafik Kazaları Arttı

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKLARDA ARTAN YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatilinin getirdiği şehirler arası yolculuklar, trafikte yoğunluğa ve kaza artışına neden oldu. Uzun süreli tatili değerlendiren birçok vatandaş, memleketlerine ve tatil bölgelerine akın etti. Ancak bu hareketlilik, hüzün verici tabloları da beraberinde getirdi.

KAZA SAYISI VE KAYIPLAR

9 günlük bayram tatilinin ilk üç günü içerisinde toplamda 663 trafik kazası meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kazalarda 27 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 619 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayramın 3. günü 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 120 vatandaşımız yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım” şeklinde ifadeler yer aldı.

DENETİMLER VE SONUÇLAR

Bayram tatilinin ilk üç günü boyunca, maalesef 27 vatandaşın hayatını kaybetmesi ve 3 bin 619 bireyin yaralanması dikkat çekti. Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, bayram tatilinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 31 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla toplamda 528 bin 654 aracın denetlendiği, 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi yapıldığı ve 29 bin 616 araca ise diğer işlemler uygulandığı bildirildi. Denetimlerin asıl amacı, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olarak vurgulandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.