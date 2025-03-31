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Bayram Tatilinde Trafik Kazaları Arttı

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ACILARLA DOLU RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan üzücü durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, bayramın ikinci gününde 709 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Bu kazalarda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 280 kişinin ise yaralandığını belirtti. Bayramın ilk iki gününde toplamda 19 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 499 kişi yaralandı.

TRAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında yaşanan kayıplara vurgu yaparak, “14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” şeklindeki uyarısına da yer verdi. Bu sözleriyle, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekti.

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