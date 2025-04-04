Bayram Tatilinde Yaşanan Trafik Kazaları

TRAFAFİK KAZALARI VE CAN KAYBI

Ramazan Bayramı tatili devam ediyor. Bayram tatilinin altıncı günü içerisinde 542 trafik kazası gerçekleşti. Bu olaylarda 10 kişi yaşamını yitiriyor, toplamda 790 kişi de yaralanıyor. Tatilin ilk altı günü boyunca yaşanan trafik kazalarında ise toplam 57 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 533 kişi yaralanıyor.

DENETİMLER VE UYARILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince 599 bin 476 aracın denetlendiğini aktarıyor. Ayrıca Bakan Yerlikaya, 22 bin 892 araca hız ve radar işlemleri yapıldığını belirtiyor. Yerlikaya, “Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” sözleriyle sürücüleri asfalt üzerinde dikkatli olmaya çağırıyor.