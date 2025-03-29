Bayram Tatilinde Yoğun Yağış Uyarısı

29 MART’TAN İTİBAREN HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Cuma gününden itibaren sıcaklıklar 3-5 derece düşüyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava, yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.

BAYRAMIN İLK GÜNLERİNDE YAĞIŞLAR

30 Mart: Ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış, Karadeniz bölgesinde yoğun sağanak bekleniyor.

31 Mart: Yağışlar daha da yayılacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış gözlemlenecek.

1 Nisan: Sağanak yağışlar devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar düşüyor ve kar ihtimali doğabiliyor. Sarı kodlu uyarı ise bazı illere yapıldı.

SARIDAN UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyarıyor. Sarı kodlu uyarı alan iller ise şunlar:

Antalya, Burdur, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray.

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA TEHLİKESİ

Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgarlar, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olabiliyor. Sürücülerin ve açık alanda olan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

METEOROLOJİDEN ÖNERİLER

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların sel ve su baskınlarına karşı önlem alması gerektiği belirtiliyor. Güçlü rüzgar ve fırtına için de çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı uya dikkat çekiliyor.

BAYRAM SONRASI HAVA DURUMU

Bayramdan sonra da yağışlı hava sistemi ülke genelinde etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle hafta ortasına kadar devam ediyor.