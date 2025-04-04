Bayram Tatilinin Üzücü Sonucu: 57 Ölü, 6 Bin 533 Yaralı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE TRAFİK KAZALARI VE DENETİMLER

Ramazan Bayramı tatili devam ederken, tatilin altıncı gününde 542 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 790 kişi yaralandı. Tatilin ilk altı günü boyunca meydana gelen kazalarda toplam 57 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 533 kişi ise yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TRAFİK DENETİM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince 599 bin 476 aracın denetlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi uygulandığını belirtti. Yerlikaya, “Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” dedi.

TRAFİK KAZALARINDA CAN KAYIPLARI VE YARALANMALAR

Tatil döneminde yaşanan trafik kazalarındaki can kayıpları ve yaralanma sayıları endişe verici boyutlara ulaştı. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda uyarırken, denetimlerin de artarak devam ettiğini vurguluyor.