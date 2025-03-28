Bayram Trafiğinde Kritik Noktalara Dikkat

BAYRAM TATİLİNE ÇIKAN VATANDAŞLAR YOLA DÜŞTÜ

Bayram tatilini memleketlerinde geçirme planı yapan vatandaşlar, bugünden itibaren seyahat etmeye başladı. Tatilcilerin yola çıkmasıyla bazı önemli noktalar üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

KIRIKKALE’DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyen sürücüler, Kırıkkale’de “kilit kavşak” olarak bilinen yerlerde trafik sıkışıklığı yaratıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor ve akşam saatleri ile yarın bu yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. Zeminde meydana gelen hasarlı kazalara ise polis ekipleri anında müdahale ediyor. Emniyet şeridinin zorunlu haller dışında kullanılmasına izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de trafiğin akışını sağlamak amacıyla bazı kavşakları geçici olarak kapatmış durumda.

BOLU DAĞI’NDA HAREKETLİLİK ARTMIŞTIR

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde bayram tatili nedeniyle seyahat eden bazı sürücüler yol alıyor. Bu durum, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı bir yoğunluk oluşturuyor. Güzergahta görev yapan jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmasını engellemek için çalışmalara devam ediyor. Yetkililer, akşam saatleri ile yarın trafikte daha fazla yoğunluk olacağını bildirdi. Ayrıca, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normal bir şekilde ilerliyor.

KARAYOLLARINDA GÜNCEL DURUM

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteninde, TEM Otoyolu’nda Kınalı-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca Aydın-Denizli Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerindeki yapım nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından gidiş-geliş şeklinde sürüyor. Çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği de vurgulanıyor.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TRAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.” diye belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımında, aşırı hızın ölümlü kazaların en büyük nedeni olduğunu ifade etti ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK ARTMIŞTIR

Resmi tatilin başlamasından bir gün önce, İstanbul’daki havalimanları kalabalıklaşmaya başladı. Tatil için İstanbul’dan ayrılmak isteyen vatandaşlar, öğleden sonra İstanbul Havalimanı’na gelmeye başladı. Havalimanı girişinde zaman zaman trafik oluştu. Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, trafik yoğunluğunu azaltmak için gerekli uyarıları yaptı. Yolcuların işlemlerini hızlandırmak amacıyla terminaldeki kontrol noktaları sürekli açık tutuldu. Havalimanında toplam 1544 uçuşla 242 bin 455 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

SABIHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA YOĞUNLUK ARTIŞI

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, işlemler için kontuvarların önünde sıkışıklık yaratıyor. Havalimanı yönetimi, yolcu yoğunluğunu göz önünde bulundurarak kapasite arttırımı sağladı. Bugün ve 6 Nisan tarihleri arasında, yaz tarifesinin başlaması ve bayramla okullardaki ara tatilin çakışmasından dolayı yüzde 8’lik bir artış bekleniyor. Aynı zamanda, pasaport kontrol noktalarında yeni e-pasaport bankoları ile x-ray cihazları sayısı artırılarak, yolcu işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.