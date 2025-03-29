Bayramda Hava: Yağış ve Fırtına Uyarısı

29 MART’TAN İTİBAREN HAVA DEĞİŞİKLİĞİ

Cuma gününden sonra sıcaklıklar 3-5 derece düşecek. Mevsim normallerinin üzerindeki havanın yerini serin ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

BAYRAMIN İLK GÜNLERİNDE YAĞIŞ

30 Mart’ta sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış, Karadeniz bölgesinde ise yoğun sağanak bekleniyor. 31 Mart’ta yağışlar daha da yayılacak ve özellikle Orta ile Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış görülmesi bekleniyor. 1 Nisan’da sağanak yağışlar devam edecek ve Doğu Anadolu’da sıcaklıklardaki düşüşle birlikte kar ihtimali doğabiliyor.

SARI KODLU UYARI ALAN İLLER

Meteoroloji, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıyor. Sarı kodlu uyarı alan iller şunlar: Antalya, Burdur, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat ve Aksaray.

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA TEHLİKESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgârlar, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olabiliyor. Sürücüler ve açık alanda bulunan vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

METEOROLOJİK ÖNERİLER

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların sel ve su baskınlarına karşı önlem alması öneriliyor. Güçlü rüzgar ve fırtınaya karşı çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikeler için de uyarılar yapılıyor.

BAYRAM SONRASI YAĞIŞLAR

Bayram sonrası da ülke genelinde yağışlı hava sistemi etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağışların özellikle hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.