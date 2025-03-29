Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz

Ramazan Bayramı’na kısaca yaklaşırken, bayram dönemi boyunca seyahat etmek isteyenler için sevindirici bir haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan bir karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprüler ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER 2 NİSAN’A KADAR

Ücretsiz geçişler, bu gece itibariyle başlayarak 2 Nisan Çarşamba günü sabah saat 07.00’ye kadar geçerli olacak. Bayram tatilinde seyahat edenlerin bu fırsattan yararlanması bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DEMİRYOLU ULAŞIMI ÜCRETSİZ

Ayrıca, köprü ve otoyolların dışında, İzmir, Ankara ve İstanbul’da demir yolu ulaşımı da ücretsiz olacak. Ücretsiz hizmet verecek demir yolu hatları ise şöyle sıralanıyor: İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metroları; Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN. Bu uygulamalar, bayram boyunca toplu taşıma alanında da büyük kolaylık sağlaması amacıyla hayata geçiriliyor.