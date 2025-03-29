Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz

Ramazan Bayramı’na az bir süre kalmışken, gezmeyi planlayanlara müjdeli bir haber geldi. Resmi Gazete’de yapılan açıklamayla, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprüler ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla bayram süresince ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER BAŞLIYOR

Ücretsiz geçişler, bu gece itibarıyla başlayıp, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar geçerli olacak. Bu uygulama sayesinde bayramda seyahat edenler, köprü ve otoyol geçişlerinde herhangi bir ücret ödemeyecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DEMİRYOLU ULAŞIMI DA ÜCRETSİZ

Bununla birlikte, köprü ve otoyolların yanı sıra İzmir, Ankara ve İstanbul’da demir yolu ulaşımı da bayram süresince ücretsiz olarak sunulacak. Ücretsiz hizmet verecek hatlar şu şekilde sıralanıyor: İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları; Ankara’da Başkentray; İzmir’de ise İZBAN.