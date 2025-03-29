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Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz

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Ramazan Bayramı’na az bir süre kalmışken, bayram boyunca seyahat etmeyi planlayanlara güzel bir haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla bayram süresince ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Ücretsiz geçişlerin bu gece itibarıyla başladığı ve 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar devam edeceği bildirildi. Bu durum, seyahat planları yapanlar için oldukça avantajlı bir durum oluşturuyor.

DEMİRYOLU ULAŞIMI İŞLEYECEK

Ayrıca, köprü ve otoyolların ücretsiz olmasının yanı sıra İzmir, Ankara ve İstanbul’da demir yolu ulaşımı da bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz hatlar arasında; İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN yer alıyor. Bu genişletilmiş ulaşım ağı, bayramda seyahat eden herkes için önemli bir kolaylık sağlıyor.

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