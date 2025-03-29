Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kaldı. Bayram süresince tatile çıkmak isteyenlere güzel bir haber var. Resmi Gazete’de yer alan açıklamaya göre Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprüler ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu karar doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER BAŞLIYOR

Ücretsiz geçişler bu gece itibariyle başlayacak ve 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar sürecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DEMİRYOLU ULAŞIMI DA ÜCRETSİZ

Bunun yanı sıra, köprü ve otoyolların dışında İzmir, Ankara ve İstanbul’daki demir yolu ulaşımı da ücretsiz olacak. Ücretsiz hatların detayları şu şekilde: İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Arnavutköy metroları; Ankara’da Başkentray; İzmir’de ise İZBAN hizmetleri sunulacak.