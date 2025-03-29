Gündem

Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz

bayramda-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz

Ramazan Bayramı’na sayılı günler var. Bayram süresince seyahat etmek isteyenler için güzel bir haber geldi. Resmi Gazete’de duyurulan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER BAŞLIYOR

Ücretsiz geçişler bu akşam itibarıyla başlayıp, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar devam edecek. Bu fırsattan yararlanarak bayram döneminde seyahat etmek isteyenler, bu süre içinde köprü ve otoyolları ücretsiz kullanabilecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DEMİRYOLU ULAŞIMI ÜCRETSİZ

Ayrıca, köprü ve otoyolların yanı sıra İzmir, Ankara ve İstanbul’daki demir yolu ulaşımı da ücretsiz olarak hizmet verecek. Ücretsiz olan hatlar şu şekilde sıralanıyor: İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metroları yer alıyor. Ankara’da ise Başkentray hizmet vermekte. İzmir’de ise İZBAN hattı bayram boyunca ücretsiz seyahat imkanı sunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sosyal Medyada Pikachu Kostümlü Eylemci Rüzgarı

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolardaki dikkat çeken Pikachu, CHP Milletvekili Aykut Kaya ile röportaj yaptı ve eylemin sebebini gerginlikler olarak açıkladı.
Gündem

Antalya’da Pikachu Kostümlü Eylemci Görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar sürerken, Antalya'daki eylemlerde Pikachu kostümlü bir protestocu dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.