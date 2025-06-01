Gündem

Bayramda Otoyol, Köprü ve Ulaşım Ücretsiz

bayramda-otoyol-kopru-ve-ulasim-ucretsiz

KURBAN BAYRAMI’NA HAZIRLIKLAR

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmeleri aracılığıyla köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması sağlanıyor. Bu süreçte, vatandaşların bayram tatilini daha rahat geçirebilmesi amaçlanıyor.

ULAŞIMDA ÜCRETSİZ HİZMET DETAYLARI

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00’dan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ DE ÜCRETSİZ

Aynı zamanda, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00’dan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bu belediyelerin kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak işletilecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Köprü, Ukrayna Sınırında Yıkıldı

Belarus ve Ukrayna sınırına yakın Bryansk Bölgesi'nde bir köprünün çökmesi sonucu tren raydan çıktı; 7 kişi öldü, 69 kişi yaralandı.
Gündem

Mit, Yurt Dışında Deaş Operasyonu Gerçekleştirdi

Türkiye, Pakistan'da ele geçirilen DEAŞ yöneticisi Özgür Altun'u kendi topraklarına transfer etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.