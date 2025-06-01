Bayramda Otoyol, Köprü ve Ulaşım Ücretsiz

KURBAN BAYRAMI’NA HAZIRLIKLAR

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da devletin işletmeleri aracılığıyla köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması sağlanıyor. Bu süreçte, vatandaşların bayram tatilini daha rahat geçirebilmesi amaçlanıyor.

ULAŞIMDA ÜCRETSİZ HİZMET DETAYLARI

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00’dan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ DE ÜCRETSİZ

Aynı zamanda, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00’dan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bu belediyelerin kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak işletilecek.