Bayramda Radar Cezaları Tartışılıyor

RADAR CEZALARI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Radar cezaları son günlerin en çok tartışılan konusu haline geldi. Bayram tatili süresince otoyollarda hız sınırlarının 30-40 km düşmesi ve yapay zeka destekli radarların yoğun denetimler yapması, sürücülerin tepkisini çekti. İlk gün 2 milyondan fazla aracın denetimden geçtiği uygulamada, 12 bin 407 sürücüye toplamda 26,9 milyon TL tutarında ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu uygulamanın amacının trafik kazalarını önlemek olduğunu belirtiyor. Ancak resmi verilere göre geçen yılki Kurban Bayramı ile karşılaştırıldığında kaza sayısında önemli bir değişiklik yaşanmadığı, ölümlü kazalarda ise küçük bir artış olduğu tespit edildi.

AK PARTİ YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu radar sistemi ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin bayram döneminde şikayet edilen ağır trafik cezalarıyla ilgili sorularına yanıt veren Güler, “En son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollarda ölümlü trafik kazası yok. Ama seksen doksan kilometre üst sınırı olan yerlerde maalesef aşırı hızdan ve ani manevra değişikliğinden dolayı çok sayıda kaza gerçekleşti” dedi.

CAYDIRICI CEZALAR GEREKEN BİR KONUDUR

Güler, her yıl yaklaşık 6 bin 350 vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Kaybedilen yaşamların sebepleri arasında kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra gibi başlıkların bulunduğunu vurguladı. “Caydırıcı cezaların olması gerekiyor. İnsanların düşük cezaların varlığında kurallara uyması zorlaşıyor” ifadelerini kullandı. Güler, cezaların düşük olmasının caydırıcı etkisinin bulunmadığını ayrıca yeni kanun teklifiyle bu cezaların artırılacağını belirtti.

KOMİSYON HAREKETE GEÇTİ

Cezaların caydırıcılığının olmamasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı bir komisyon kurdu. Bu komisyon, radar uygulamalarındaki meskun mahal yerleşim alanlarında, ani hız düşüşlerinin olduğu yollar üzerinde çalışma yapıyor. Güler, insan hayatını korumak için bu konularda tedbirler almanın gerekli olduğunu ifade etti ve kanun teklifinde bir değişiklik düşünülmediğini aktardı.

CEZA İSTATİSTİKLERİ

Kurban Bayramı tatilinde radar cezalarına dair çarpıcı verileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Arefe günü ülke genelinde 23 bin 275 sürücüye hız ve radar işlemi yapıldı, bayramın 1. gününde ise 12 bin 407 sürücüye işlem uygulandı. Radarsan tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka destekli cihazlar, otoyollar üzerindeki hız sınırı ihlallerini anlık olarak ölçüyor. İçişleri Bakanı, hız sınırının aniden 70, 50 ve 30 km’ye düştüğü yerlerdeki levhaların yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.