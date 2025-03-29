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Bayramda Sağanak ve Fırtına Uyarısı

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29 MART’TAN İTİBAREN HAVADA DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAK

Cuma gününden itibaren sıcaklıklar 3-5 derece düşecek. Mevsim normallerinin üstündeki hava, serin ve yağışlı havayla yer değiştirecek.

BAYRAMIN İLK GÜNLERİ YAĞIŞLI GEÇECEK

30 Mart: Sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış, Karadeniz’de yoğun sağanak bekleniyor. 31 Mart: Yağışlar daha da yaygın hale gelecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış görülmesi öngörülüyor. 1 Nisan: Sağanak yağışlar devam edecek. Doğu Anadolu’da sıcaklık düşüşüyle birlikte kar ihtimali bulunuyor. Meteoroloji, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yaptı. Sarı kodlu uyarı alan iller şunlar: Antalya, Burdur, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray.

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA TEHLİKESİ BEKLENİYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güney kesiminde toz taşınımı gözlemleniyor. Ayrıca Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de güneyli yönlerden esen güçlü rüzgarlar zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olabiliyor. Sürücülerin ve açık alandaki vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

METEOROLOJİ’İN UYARILARI

Kuvvetli yağış beklenen alanlarda yaşayanların sel ve su baskınlarına karşı önlem alması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riski durumlara dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

BAYRAM SONRASI YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ DEVAM EDECEK

Bayramın ardından da ülke genelinde yağışlı hava sistemi etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle hafta ortasına kadar devam edecek.

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