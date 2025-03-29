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Bayramda Sağanak ve Fırtına Uyarısı

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SICAKLIK DÜŞÜYOR

29 Mart’tan itibaren, sıcaklıkların 3-5 derece düşmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakacak.

BAYRAMIN İLK GÜNLERİNDE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

30 Mart’ta, sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağışlar, Karadeniz’de ise yoğun sağanak bekleniyor. 31 Mart’ta yağışların daha da yayılması, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağışlara neden olması bekleniyor. 1 Nisan’da ise sağanak yağışların devam etmesi planlanıyor. Doğu Anadolu’da sıcaklık düşüşü nedeniyle kar ihtimali de bulunuyor.

Meteoroloji, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılarda bulundu. Sarı kodlu uyarı alan iller arasında Antalya, Burdur, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat ve Aksaray bulunuyor.

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA TEHLİKESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ise güney yönlerinden esen kuvvetli rüzgarlar, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabiliyor. Bu durum özellikle sürücüler ve açık alanda bulunan vatandaşlar için dikkatli olma gerekliliğini doğuruyor.

METEOROLOJİK ÖNERİLER

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanlara sel ve su baskınlarına karşı önlem almaları gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı da uyarılar yapılıyor.

BAYRAM SONRASI YAĞIŞLI HAVALAR DEVAM EDECEK

Bayram sonrasında da ülke genelinde yağışlı hava sistemi etkisini sürdürmeye devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağışların özellikle hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

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