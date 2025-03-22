Bayramda Turizmde 120 Milyarlık Hareket Bekleniyor

Bu yıl Ramazan Bayramı, okulların ara tatiliyle bir araya geliyor. Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar ile 1 Nisan 2025 Salı günleri arasında kutlanacak. Bu durum, 2025 turizm sezonunun her zamankinden daha erken başlamasına sebep oluyor. Hem rezervasyonların doluluğu hem de sezonun öne alınması, turizm sektöründe olumlu bir etki oluşturacak.

20 MİLYON KİŞİNİN TATİLE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bayram tatilinde yaklaşık 20 milyon kişinin yolculuğa çıkması öngörülüyor. TURİZM SEKTÖRÜNDE 120 MİLYAR LİRALIK HAREKET Beklenen bayram tatili döneminde turizm sektöründe, ulaştırma, konaklama ve yeme-içme dâhil olmak üzere toplam 120 milyar liralık bir ekonomik hareket oluşması bekleniyor.

TURİZM SEKTÖRÜNDE DOPİNG ETKİSİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramın ara tatille birleşmesinin turizm sektöründe doping etkisi yarattığını vurguladı: “Seyahatlerin 20 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu seyahatlerin yüzde 10’luk bölümünün yurt içi ve yurt dışına yönelik doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Ara tatil ve bayram tatiline bağlı tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin toplamda 120 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.”

İKİ AYLIK SINIR İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dün açıkladığı istatistiklere göre, şubat ayı ve ocak-şubat döneminde Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı belli oldu. Buna göre, 2025 yılı Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2 milyon 171 bin 942 oldu. Türkiye’ye, 2025 Ocak-Şubat döneminde toplam 4 milyon 343 bin 60 yabancı ziyaretçi geldi. 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış gösterdi. 2025’in ikinci ayında ve ilk iki ayında Türkiye’ye en fazla turistin İran’dan geldiği belirtildi.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA REKOR BEKLENİYOR

Ramazan Bayramı tatilinde daha fazla iç turizmin artması ve ocak-şubat verilerinin yükselmesi bekleniyor. Otel işletmeleri doluluk oranlarının yükseldiğini ve bazı bölgelerde önceden yer ayırtmadan yola çıkılmaması gerektiğini ifade ediyor.