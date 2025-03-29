Bayramda Ücretsiz Köprü, Otoyol ve Demiryolu Hizmeti

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, gezmeyi planlayanlar için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiler doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü yönetimindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ramazan Bayramı süreince ücretsiz hale geliyor.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER BİRLİKTE BAŞLIYOR

Ücretsiz geçişler, bu gece itibarıyla başlayarak 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar devam edecek. Bu durum, bayramda seyahat etmek isteyenlerin bütçelerini rahatlatacak bir fırsat sunuyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DEMİRYOLU ULAŞIMI DA ÜCRETSİZ

Ayrıca, köprü ve otoyollarla birlikte İzmir, Ankara ve İstanbul’da demir yolu ulaşımı da ücretsiz olacak. Ücretsiz sunulan hatlar arasında İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metroları yer alıyor. Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN hatları da ücretsiz hizmet verecek.