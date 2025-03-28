Bayramda Ücretsiz Köprü ve Otoyollar

KISALAN ZAMAN DİLİMİ VE ÜCRETSİZ GEÇİŞLER

Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayram süresince seyahat etmek isteyenler için sevindirici bir haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprüler ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler, bu gece itibariyle başlamış olup 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar sürecek.

DEMİRYOLU ULAŞIMINDA ÜCRETSİZ HİZMETLER

Bunun yanı sıra, köprü ve otoyolların dışında, İzmir, Ankara ve İstanbul’da demir yolu ulaşımı da ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Ücretsiz olan demir yolu hatları şu şekilde sıralanıyor: İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metroları; Ankara’da Başkentray; İzmir’de ise İZBAN hizmet vermektedir.