Bayramda Ulaşım Ücretsiz Olacak

KURBAN BAYRAMI İÇİN ÜCRETSİZ HİZMETLER SUNULACAK

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, devletin işletmesi altında bulunan köprüler ve otoyollar ile toplu ulaşım hizmetlerinin bu yıl da ücretsiz olacağı açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram nedeniyle sunulacak bu hizmetlerden yararlanmak mümkün olacak.

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00’dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde herhangi bir ücret alınmayacak.

Ayrıca, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00’dan itibaren, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle birlikte, belediyeler ve bu kurumsal birimler aracılığıyla sağlanan toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacak.