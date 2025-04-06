Bayramın 8. Gününde 608 Trafik Kazası Oldu

RAMAZAN BAYRAMINDA TRAFİK KAZALARI VE CAN KAYIPLARI

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında ve taşıt trafiğinde yoğunluk devam ediyor. Trafik yoğunluğu, zaman zaman istenmeyen kazalara yol açıyor. Bayram tatilinin sekizinci gününde 604 trafik kazası meydana geldi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN TRAFİK KAZALARI BİLANÇOSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin sekizinci günü yaşanan kazaların bilançosunu paylaştı. Yerlikaya, “Ramazan Bayramı tatilinin 8. günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 925 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplamda 72 vatandaşımız hayatını kaybetti, 8.313 vatandaşımız ise yaralandı.” dedi.

TRAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, üzücü tabloyu engellemek için vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu: “Bu üzücü tabloyu engellemek için dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım ve yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.”

TRAFİK DENETİMLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü, trafik ekipleri tarafından 594.122 araç denetlendi. 22.714 araca hız ve radar işlemi uygulanırken, 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN UYARILAR

Bakan Yerlikaya, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı: “Aşırı hız yapmaktan kaçınalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaya özen gösterelim. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Unutmayalım ki yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.”

HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET, YARALILARA ŞİFA

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılar için ise acil şifalar diledi.