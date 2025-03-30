Bayramın İlk Günü Trafikte 5 Ölü

TRAFFİK KAZALARI HAKKINDA KAYGI VERİCİ VERİLER

Bayram tatili, 9 günlük süreyle dün başladı. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde meydana gelen trafik kazaları dikkat çekiyor. Bu kapsamda, cumartesi günü 766 trafik kazası yaşandı. Üzücü bir şekilde 5 vatandaş hayatını kaybetti, 1.219 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

EMNİYET GÜÇLERİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN GÖREVDE

Ramazan Bayramı süresince Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alıyor ve denetimlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Bayram tatilinin ilk gününde, trafik ekipleri tarafından 508.962 araç denetlendi. Bu denetimlerde 29.622 araca hız ve radar uygulamaları, 46.282 araca ise farklı işlemler yapıldı.

DENETİM AMACININ ANLAŞILMASI GEREKEN BİR KONU

Denetimlerin amacı, işlem yapmak değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olarak belirleniyor. “Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın” çağrısı yapılıyor. Yollar, sevdiklerimize kavuşmamızı sağlamak için var, ayırmak için değil.