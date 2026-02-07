Bayrampaşa Belediyesindeki Soruşturmada Yeni İddialar Ortaya Çıktı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik olarak “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

HASAN MUTLU İDDİALARI VE GÖRÜŞMELER

Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 14 Ocak’ta ifade veren Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı, Forum İstanbul AVM’de bir kafe açılışı ile ilgili olarak, Hasan Mutlu’nun kendisine “burayı keşfettikten sonra kendisiyle görüşerek ‘Mis’s Kafe Platinium’ adında bir kafe açabileceklerini” dile getirdiğini belirtti. Yağcı, Hasan Mutlu ve Serkan S. ile birlikte kafenin yerini incelediklerini, bu süreçte Forum İstanbul’daki bazı yetkililerin durumu sorguladığını aktardı ve “Sedat D. daha önceki belediye başkanı Atilla Aydıner’e başvurdu ama böyle bir şey yapılmasına izin verilmedi,” dedi.

Bu görüşmeler sonrasında Yağcı, Hasan Mutlu’nun kendisine, “Buraya Saki ile çalışın, belediyeye de 3 milyon lira bağış yapılsın” şeklinde talimat verdiğini ifade etti. İnşaat sürecinin başlamasının ardından, o dönemin zabıta müdürü kaçak yapıyı tespit edip kendisini aradığında, Yağcı, zabıta müdürüne bunun Mutlu’nun talimatı olduğunu ve işlem yapılmaması gerektiğini aktardığını belirtti.

TAHLİYE İÇİN GÖRÜŞMELER

Yağcı, inşaat sürecinde Adil U’nun, “Buradan ne kadar para kazanacağımız hakkında bir sorun çıkarmaya başladı,” şeklinde konuştuğu aktarıldı. Yağcı, Hasan Mutlu’nun kendilerine, “Kafe işi nasıl gidiyor, bizim orada 3 milyonumuz var,” dediğini, bu aşamada Adil U’nun, “Ben bura için başkana 3 milyon verdim” dediğini aktardığını ifade etti. Bunun üzerine Hasan Mutlu’nun, encümen üyelerine talimat verip belediye encümeninden karar çıkardığını kaydeden Yağcı, “Bu üyelerin bu işin arka planından haberi yoktur,” şeklinde vurguladı.

RÜŞVET İDDİALARI AÇIKLANDI

Ayrıca, Yıldırım Mahallesi’ndeki ‘Sevgi Büfe’ isimli iş yerinde rüşvet alındığı iddialarına dair bilgi veren Yağcı, “Buranın kira süresi dolduğunda 50 bin lira para alındı,” dedi. Paranın 10 bin lirasının Ahmet T’ye, 40 bin lirasının ise Hasan Mutlu’ya verildiğini belirtti. Ahmet T’nin parayı teslim alırken kaydedilen görüntülerle, Hasan Mutlu’yu tehdit ettiğini ifade eden Yağcı, “Mutlu, ‘Parayı bana mı verdin, kime verdiysen git onu şikayet et,’ demiştir,” diye aktardı.

İŞİN İLERLEYİŞİ HAKKINDA DETAYLAR

Yağcı, ayrıca İbrahim A. ile Cengiz Fison’un otelin çatı katını büyütmek istediği konusunda Hasan Mutlu’dan bilgi aldığını, Mutlu’nun kendisine iş karşılığında “1 buçuk milyon lira al” dediğini ifade etti. Fison’un 1 milyon lira verebileceklerini belirtmesi üzerine, süreç ilerlemeden otelin çatı katında tadilata başlandığını ekleyen Yağcı, bunun üzerine zabıta ekiplerini gönderdiğini ve bu durum karşısında Cengiz Fison’un kendisine, “Zabıtaları niye gönderiyorsun, Hasan Mutlu’nun haberi var,” diyerek tepki gösterdiğini iletti.

SOSYAL TESİS PROJESİ VE BİLANÇO

Yağcı, Yaren Restoran (Hepsi Kebap) adlı işletmenin kira süresinin dolduğunu, Hasan Mutlu’nun burayı sosyal tesise dönüştürmek istediğini kendisine aktardığını belirtti. Mutlu’nun, mevcut durumu tahliye ettirmek için çalışmalara başlamasını istediğini ifade eden Yağcı, karşı tarafın muhalefete karşı kendilerini tehdit ettiğini aktararak, “Ecri misil haricinde 250 bin lira açıktan para verilmesi durumunda burayı kullanmaya devam edeceklerini bana söylediler,” diyerek durumu Hasan Mutlu’dan teyit ettiğini vurguladı.