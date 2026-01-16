BBC İle YouTube Arasında Büyük İçerik Anlaşması

Birleşik Krallık kamu yayıncısı, yeni bir içerik anlaşması yaparak büyük bir adım attı. İngiliz yayıncı, YouTube için özel içerikler üretme kararı aldı. Görüşmelere dair bilgileri paylaşan kaynaklara göre, BBC, YouTube’a yönelik olarak özel programlar geliştirecek; bu içerikler daha sonra kendi iPlayer ve Sounds platformlarında da yer alacak. Anlaşmanın önümüzdeki hafta duyurulabileceği ifade ediliyor.

İÇERİK ÜRETİMİYLE EK GELİR SAĞLANACAK

Bu anlaşma sayesinde BBC, Birleşik Krallık sınırları dışında gösterilecek yeni programlarda reklam geliri elde etmeyi planlıyor. Bu durum, kurumun önemli gelir kaynağı olan lisans ücretleri ile destek sağlayarak finansmanını artıracak. BBC, Birleşik Krallık içinde kamu hizmeti yayıncılığı çerçevesindeki içeriklerinde reklam geliri elde etmiyor. Önceki dönemde, BBC YouTube’u, programlarını tanıtmak amacıyla fragman ve kısa klipler paylaşmak için kullanıyordu.

GENÇ İZLEYİCİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR

Bu yeni anlaşma, BBC’nin genç izleyicileri çekme ve elde tutma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili kaynaklar, YouTube için üretilecek programların genç kitlelere hitap edeceğini kaydediyor. Bu kapsamda, BBC Three tarzı yapımların yanı sıra çocuk programları ve spor odaklı içerikler ön plana çıkacak. Ayrıca, haber formatlarının da YouTube üzerinden yayınlanmak üzere geliştirileceği bildiriliyor.

YOUTUBE REYTİNGLERİ YÜKSELİYOR

Son dönemdeki verilere göre, Birleşik Krallık’ta YouTube izleyici sayısı, Aralık ayında BBC’nin tüm kanallarının toplamını aşarak önemli bir rekabete neden oldu. Aralık ayında televizyon, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlar üzerinden yaklaşık 52 milyon kişi YouTube izlerken, BBC’yi izleyenlerin sayısı 51 milyonun altında kaldı. Bu izleme verileri, en az üç dakika izleyen izleyicileri kapsamaktadır. Genç izleyicilerin çoğunlukla YouTube uygulamasını bağlanabilir televizyonlar üzerinden kullanması, durumu daha da önemli kılıyor. Medya yöneticileri, daha fazla ortaklık ve birleşmelerin kaçınılmaz olacağı kanısında. Netflix’in Fransız ticari yayıncı TF1 ile içerik anlaşması yaptığı da biliniyor. Ayrıca, Birleşik Krallık’ta ITV ile Sky’ın, YouTube gibi platformların artan gücünü göz önünde bulundurarak 1,6 milyar sterlinlik bir birleşme için izin talep etmeleri bekleniyor.