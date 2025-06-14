BbvA Research’ten Türkiye için GSYH tahminleri

GSYİH BÜYÜME TAHMİNLERİ AYNEN KALDI

İspanyol finans kuruluşu BBVA Research, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarındaki gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme tahminlerini değiştirmiyor. 2025 yılı için yüzde 3,5 ve 2026 yılı için ise yüzde 4 büyüme öngörülerine devam ediliyor. BBVA Research’ın değerlendirme notunda, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” ifadeleri yer alıyor.

ENFLASYON PROJEKSİYONLARI GÜNCELLENDİ

BBVA Research, Mart ortası ve Nisan başındaki ikiz şokların ardından 2025 sonu için enflasyon projeksiyonlarını yüzde 29’dan yüzde 31’e, 2026 sonu için ise yüzde 20,5’ten yüzde 21’e revize ettiklerini hatırlatıyor. “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” açıklamasıyla dikkat çekiliyor.

PARASAL GENİŞLEME BEKLENTİLERİ

Bilgilendirme notunda ayrıca, önümüzdeki dönemde para politikası ile ilgili beklentiler de yer alıyor. Parasal genişleme döngüsünün, 10 Haziran’dan bu yana görüldüğü gibi, fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleşmeye devam etmesi bekleniyor. Temmuz ayından itibaren ise politika faizi indirimlerinin devam ederek, 2025 yılı sonunda yüzde 36 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

DÖVİZ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Döviz tarafında ise, enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artmasıyla yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla gerçek değerlenme için alanın değerlendirileceği ifade ediliyor. 2025 ve 2026 sonu için sırasıyla ABD dolarına karşı 45 ve 52’lik döviz tahminleri korunuyor. Büyüme ve enflasyon için tahminlerin aşağı yönlü olmasıyla ilgili risk dengesinin değerlendirildiği, bu durumun döviz kuru ve faiz oranı tahminlerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak dış ve iç faktörlerdeki belirsizliklerin temkinli kalmaya zorladığı kaydediliyor.