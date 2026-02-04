Borç Yapılandırma Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

BDDK BORÇ YAPILANDIRMASI SÜRECİ BAŞLADI

BDDK, kredi kartı ve kredili mevduat ürünleri için 3 aylık borç yapılandırma sürecini başlattı. Bu fırsat, Nisan ayının sonuna kadar kullanılabilecek. Borç yeniden yapılandırılması, özellikle kredi borcu olan tüketiciler için, avantajlı fırsatlar sunabiliyor. Kredi borcu bulunanların birden fazla bankada olan borçlarını, en düşük faiz oranına sahip bankada birleştirme hakkı mevcut. Borç yapılandırma sürecinde bankalar, müşterilerine farklı uygulama yöntemleri sunmakta. Bu yöntemler, bireylerin borç tutarına, ödeme alışkanlıklarına ve ilgili bankanın politikalarına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

BANKALARIN BORÇ YAPILANDIRMA YÖNTEMLERİ

Bankalar, borç yapılandırma firmalarında iki ana yöntemi kullanıyor: taksitli avans ve borç transferi. Taksitli nakit avans yöntemi, kredi kartı limitinin bir kısmının nakit olarak çekilmesi ve mevcut borcun kapatılmasında kullanılması üzerine şekilleniyor; bu çekilen tutarın belirli taksitlerle geri ödenmesi gerekmektedir. Bu yöntem sayesinde yüksek faizli kart borçlarını daha düşük taksitlerle yeniden yapılandırma imkânı doğuyor. BDDK’nın kararına göre, bu borç yapılandırmaları sırasında aylık 3,11 oranında faiz uygulanması gerekmektedir.

BORÇ YAPILANDIRMASI ŞARTLARINA DİKKAT

Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenlerin öncelikle düzenlemenin kapsamına girip girmediklerini kontrol etmeleri gerekiyor. Kredi kartı dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekiyor ve bu borcun BDDK’nın açıklama tarihi itibarıyla Ocak ayı sonuna kadar oluşmuş olması şart. 1 Şubat sonrası oluşan borçlar, düzenlemedeki şartları sağlamadığı için kapsam dışında kalıyor. BDDK’nın kararında ayrıca, son ödeme tarihinde kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları tanımlanıyor.

BANKALARIN SUNDUĞU FARKLI SEÇENEKLER

Bankalar, borç yapılandırma dönemlerinde, geçmiş uygulamalarda olduğu gibi, nakit avans ile borcun kapatılması önerisinde bulunabilir. Ancak burada en önemli husus, alınan nakit avansın faiz oranı ve vadesi olacaktır. Yapılandırma sürecinde toplam maliyetin düşürülmesi hedeflendiğinden, mevcut kart faizleri ile önerilen faizlerin karşılaştırılması büyük önem taşımaktadır.

BORÇ TRANSFERİ İLE YAPILANDIRMA

Bir başka borç yapılandırma yöntemi de borç transferi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde, bir bankadan alınan kredi kartı borcu, başka bir bankaya aktarılır ve yeni bankada daha düşük faiz oranları ve uzun vade ile yeni bir ödeme planı yapılır. Bu yöntemin avantajı, daha uygun faizle borç ödeme olanağı sağlaması ve borçların tek bir yerde toplanmasıdır. Bu uygulamadan yararlanmak için, bankaların sağladığı faiz ve yöntem önerilerini iyi analiz ederek en uygun seçenekle yapılandırma sözleşmesi imzalanması önem arz eder.

TOPLAM GERİ ÖDEME MİKTARINI HESAPLAMAK

Her iki yöntemle de, bireyler için daha uzun bir vade ve daha az aylık ödeme tutarı sunarak borç yükünü hafifletme amacı güdülür. Ancak hangi seçeneğin tercih edileceği, bireylerin gelir durumu, toplam borç miktarı ve ödeme alışkanlıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yapılandırma kararı almadan önce farklı senaryoları hesaplamak ve toplam geri ödeme tutarını titizlikle değerlendirmek gerekmektedir.

BORÇ YAPILANDIRMASI İPTAL EDİLMEZ

Borç yapılandırmasında banka ile yapılacak sözleşmenin önemi büyüktür. Yapılandırmanın başlaması ve sözleşmenin imzalanmasının ardından, iptal işlemi genellikle mümkün olmayabilir. Ancak, borçlu kişi finansal imkânı varsa borcunu tek seferde kapatma veya başka bir bankadan kredi almak suretiyle borcunu kapatma yoluna gidebilir. Eğer borçlu, yapılandırılmış borcunu tek seferde kapatmak isterse, mevcut anapara ve faiz bakiyesi üzerinden erken ödeme gerçekleştirebiliyor. Borç yapılandırma süreci, her durumda ideal bir çözüm olmayabilir; bu nedenle bankaların önerilerine ve toplam geri ödeme miktarına dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda, yapılandırma ile borcun toplam maliyeti artabilir. Özellikle uzun vadeli planlarda, düşük faiz oranıyla projelendirilen toplam ödeme, başlangıçtaki borcun üstüne çıkabilir. Bunun yanı sıra, yapılandırma sonrası yeni ödeme planına uyulmadığı takdirde, borç yeniden büyüyebilir ve kredi sicili kötü etkilenebilir. Bu durum, ilerleyen süreçte kredi veya finansman ürünlerine erişimi zorlaştıran bir etken olabiliyor.