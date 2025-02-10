BDDK’dan Kredi Kullanımı İçin Yeni Düzenleme

YABANCI VARLIK SINIRININ KALDIRILMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2022 yılında makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde uygulanan yabancı varlık sınırını kaldırarak kredi kullanımında önemli bir sadeleşme adımı attı. Bu yeni düzenleme ile şirketler, TL kredisi kullanırken yabancı varlık durumlarına bakılmaksızın daha kolay bir şekilde finansmana ulaşabilecek. Önceki düzenlemede, belirlenen sınırın aşılması halinde yüzde 500 oranında risk ağırlık şartı uygulanıyordu. Ancak yeni karar ile bu şart da yürürlükten kaldırıldı.

FINANSAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

BDDK’nın yaptığı açıklamada, “finansal istikrarı güçlendirmek ve kredi sisteminin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla” alınan koordineli sadeleşme adımlarına dikkat çekildi. 2022 ve 2023 yıllarında yürürlüğe giren ilgili kuralların iptal edildiği belirtilerek, bu değişikliklerin şirketlerin krediye erişimini kolaylaştıracağı ve finansman süreçlerini destekleyeceği ifade edildi.

DUYURU VE YAYIM

BDDK, alınan kararların ilgili kuruluşlara iletileceğini ve kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Bu gelişmeler, bankacılık sektöründe önemli bir dönüşüm sürecinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Kaynak: CNBC-E