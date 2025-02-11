BDDK’dan Şirketlere Kredi Kolaylığı Açıklaması

BDDK, TL KREDİ KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şirketlerin TL kredi kullanımını kolaylaştıran bir düzenleme yaptı. 2022 yılında yürürlüğe giren makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde, şirketlerin TL kredi kullanımı için dikkate alınan yabancı varlık oranı sınırı, bugünden itibaren kaldırıldı. Bu yeni karar ile birlikte, şirketler bankalardan yabancı varlık durumlarına bakılmaksızın kredi alabilecek.

YABANCI VARLIK SINIRI KALKTI

BDDK’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında; 24/6/2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararının, 7/7/2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının, 28/9/2022 tarihli ve 10348 sayılı Kurul Kararının, 21/10/2022 tarihli ve 10389 sayılı Kurul Kararının, 4/9/2023 tarihli ve 10659 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

KREDİ KULLANIMI ARTACAK

Önceden şirketlerin TL kredi alabilmesi için yabancı varlıklarının belirli bir oranı geçmemesi gerekiyordu. Bu oranı aşan şirketlere ise yüzde 500 oranında risk ağırlığı uygulanıyordu. BDDK’nın bu kararı ile birlikte hem yabancı varlık sınırı hem de risk ağırlığı şartı kaldırıldı. Bunun sonucunda, şirketler finansman ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek. Özellikle döviz geliri olan ve yabancı varlık bulunduran şirketler için kredi kullanımında büyük bir engel kalkmış oldu.

EKONOMİYE OLUMLU ETKİLER

BDDK’nın bu kararı, ekonomiye de pozitif katkılar sağlayabilir. Şirketlerin kredi kullanımının kolaylaşması, üretim ve istihdamda artışa yol açarak ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Bu durum, şirketlerin yatırımlarını artırmalarına da olanak tanıyacak.