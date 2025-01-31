Bebeğe Kayyum Kararı: Ailenin Tepkisi

ADANA’DA ŞAŞIRTAN HUKUKİ DURUM

Adana’da yaşayan Murat (40) ve Seda Çakmak (35) çifti, 2,5 ay önce dünyaya gelen bebekleri M.T.’nin topuk kanı alınmasına ve aşı yapılmasına izin vermedi. Özel bir hastanede doğan bebek, gerekli testler ve aşılardan geçmeden aile tarafından taburcu edilerek eve götürüldü. Bunun üzerine hastane yetkilileri durumu yerel sağlık ocağına ve Sağlık Bakanlığı’na bildirdi. Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu şikayet sonucu Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

SAĞLIK İÇİN KAYYUM ATAMASI

Mahkeme, açılan dava çerçevesinde aileyi dinledi ve 2,5 aylık M.T.’nin sağlığının korunması amacıyla kayyum atanmasına hükmetti. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak’ın kardeşi F.Ç.’yi bebeğin vasisi olarak bildirdi fakat davanın nihai kararı mahkeme tarafından verilecek.

AİLENİN TEPKİSİ: ‘EVLADIM BELEDİYE Mİ?’

Mahkemenin bu kararına karşı çıkarak itiraz eden baba Murat Çakmak, “Daha önce doğan çocuğumuzdan da topuk kanı aldırmadık, hiçbir sorun yaşamadık. Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor? Böyle bir karar nasıl alınır?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

TOPUK KANI TESTİ NEDEN ÖNEMLİ?

Topuk kanı testi, yeni doğan bebeklerde genetik ve metabolik hastalıkları erkenden teşhis etmek için yapılan önemli bir tarama testidir. – Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmaktadır. – Bebeklerin yüzde 99’una uygulanır. – Her yıl 5.000’den fazla bebek, bu test aracılığıyla hastalık belirtileri gösterilmeden tedavi olabiliyor. Uzmanlar, erken teşhis sayesinde bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürebileceğini belirterek ebeveynleri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyor.

DAVANIN İLK DURUŞMASI BEKLENİYOR

Mahkemenin atadığı kayyum kararı, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek ilk duruşmada yeniden gözden geçirilecek. Ailenin karara itiraz etmesi beklenirken, bebeğin sağlık durumu ve yapılması gereken testler hukuki sürecin belirleyici unsurlarından biri olacak. Adana’daki bu olay, bebeklerin sağlık hakkı ve ebeveynlerin karar yetkisi konusundaki tartışmaları tekrar gündeme getirdi. Mahkemenin alacağı karar, benzer durumlar için emsal teşkil edebilir.