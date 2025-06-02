Bebeğe Şiddet İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL’DA YAŞAYAN KIRGIZISTAN UYRUKLU D.O.’NUN OLAYI

İstanbul’da yaşayan Kırgızistan vatandaşı D.O., geçici velayete sahip olduğu bebeği M.A.U. ile Bodrum’daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.’nun evine gitti. Beraber bir süre evde kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süre zarfında D.O.’nun bebeğe şiddet uyguladığı iddia edildi. A.U., 31 Mayıs tarihinde D.O. hakkında M.A.U.’yu ısırdığı ve tokatlayarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI VE İFADE VERDİ

Polis, aynı gün D.O.’yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.’yu ısırmadığını, sadece ağız ve yanağına vurduğunu belirtti. Bebek M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.’ya teslim edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, annenin akıl sağlığına ilişkin bir rapor talep edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, D.O.’ya ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ VE SORUŞTURMA

D.O.’nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler izleyenlerden tepki topladı. Olayla ilgili yapılan soruşturma sürüyor ve gelişmeler takip ediliyor.