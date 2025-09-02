Bebeği Çöpe Bırakan Annenin İfadeleri Ortaya Çıktı

BEŞİKTAŞ’TA BULUNAN BEBEK CESEDİ VE ANNESİ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde temizlik görevlileri tarafından bir bebek cesedi çöp konteynerinin kenarında günün önceki saatlerinde bulundu. Vücudunda yanık ve kesikler görülen bebekle ilgili olarak gözaltına alınan anne, adliyeye sevk edildi. Annenin, “bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra alışverişe gittiği ve olay yerinden evine geçtiği” öğrenildi. Gözaltında olan E.A., savcılığa verdiği ifadenin ardından “Canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Yenidoğan bebeğin cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

ANNE E.A.’NIN İFADESİ VE HAYATI

39 yaşındaki anne E.A., ifadesinde resmi olarak boşandığını ve üç çocuğunun bulunduğunu belirtti. Diğer çocukları G.N.’nin babasıyla yaşadığını açıklayan E.A., imam nikahlı eşi H.Y.’den de bir çocuğu olduğunu söyledi. E.A., boşanma aşamasındayken H.Y. ile de birlikte olduğunu ve bu süreçte çeşitli fiziksel şiddetler yaşadığını açıkladı. “Alkol aldıkça sürekli şiddet uyguluyordu. Hamileyken dahi kendisinden çok kez dayak yedim” diyen E.A., bu yılın Ocak ayında şiddet nedeniyle eşinden ayrıldığını ve babaevine döndüğünü aktardı. H.Y. ile son görüşmelerinde ayrılmalarına rağmen tekrar bir araya gelme düşüncesinde olduğunu ifade etti.

DOĞUM SÜRECİ VE OLAYLARIN GELİŞİMİ

E.A., hamileliğini sadece ablasının bildiğini ve onun kürtaj olmasını istediğini, ancak sürenin geçmiş olduğunu belirtti. 30 Ağustos günü, sancılarının başlamasıyla evde doğum yaptığını dile getirdi. “Sancılarımın arttığı an kazan dairesine girdim ve doğum gerçekleşti. Bebeğin göbek bağını kestikten sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum” şeklinde konuştu. Bebeğin doğumdan kısa sürede ağladığını belirten E.A., ardından kendi evine geçtiğini ifade etti. Akşam saatlerinde bebeği bulduğunda, cansız halde olduğunu söyledi.

BEBEĞE ZARAR VERİP VERMEDİĞİ HAKKINDAKİ BELİRSİZLİKLER

Anne E.A., “Bebeğe zarar verip vermediğimi hatırlamıyorum” diyerek doğum sonrası süreçteki tüm olayları unuttuğunu vurguladı. Kazan dairesinde bebeği bıraktıktan sonra evine geçtiğini ve o gün içinde kazana başka kimsenin girmediğini açıkladı. Bebeği çöp konteynerinin yanına koyduğunu ve sonrasında onu yakıp yakmadığını hatırlamadığını aktardı. E.A., bu olayları tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.