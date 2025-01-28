Bebeğini Arkadaşına Bırakan Anne Kayboldu

DOĞUMUNUN ARDINDAN YAŞANAN OLAYLAR

Öykü Y., 6 Ekim 2024 tarihinde İzmir’de bulunan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrasında Öykü Y., çocuğunu Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan bir arkadaşına emanet etti. Arkadaşı, uzun bir süre boyunca Öykü Y.’ye ulaşamadı ve bebeği almaya gelmedi.

BEBEK VE AİLESİYLE İLGİLİ DURUMUN RAPOR EDİLMESİ

Durumdan endişelenen arkadaş, Öykü Y.’nin Bodrum’da yaşayan babası Tevfik Fikret Y.’ye (67) haber verdi. İddialara göre, Tevfik Fikret Y., bebeğe bakma imkanının olmadığını belirtti. Bunun üzerine, Öykü Y.’nin arkadaşı, 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 aylık bebeği Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından bebeğin durumunun iyi olduğu tespit edildi.

NÜFUS KAYDI OLMAYAN BEBEK İÇİN YETKİLİLERE BAŞVURULDU

Nüfus kaydı bulunmayan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu durum, bebeğin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık ekipleri, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenli bir ortam sunmak adına gereken işlemleri yapıyor.