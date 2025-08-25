Bebek Arabası Kısıtlaması Son Erdi

TOPLU TAŞIMADA BEBEK ARABASI İLE İLGİLİ MAĞDURİYET

Siirt’ten Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran bir vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında bebek arabası ile seyahat etmenin engellendiğini, bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını kısıtladığını ve kendisinin mağduriyet yaşadığını ifade ediyor. Başvuruda, bebek arabalarının kapatılmadığı ya da bebeklerin uyuduğu zamanlarda bu kuralın uygulanmasının aileler için zorlu bir durum yarattığı belirtiliyor. Ayrıca, bu uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu vurgulanıyor.

BAŞVURU ÜZERİNE İŞLEM YAPILDI

KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa çerçevesinde eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına ters düştüğü yönündeki iddiayı inceledi. 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi dikkate alınarak bu durumun değerlendirilmesi ve işlem yapılması için ilgili belediyeye bildirim yapıldı.

BELEDİYEDEN RESMİ YAZI

Bu gelişmelerin ardından, ilgili belediye tarafından KDK’ye gönderilen resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sona erdirildiği bildirildi. Bu durum, ilgili vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.