Bebek Arabasına Kısıtlama Kaldırıldı

TOPLU TAŞIMADA BEBEK ARABASI SORUNU

Siirt’ten Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran bir vatandaş, şehirdeki belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını, bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve mağduriyet yaşadığını ifade ediyor. Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu hallerde söz konusu kuralın uygulanmasının aileleri zor bir duruma soktuğunu, ayrıca bu uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu belirtti. Bu noktada, başvuran kişi söz konusu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini ve yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını talep etti.

İNCELEME VE TALEP

Başvuruyu detaylı bir şekilde inceleyen KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu yönündeki iddiayı, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmiş olmasının da göz önünde bulundurularak değerlendirdi. Bu çerçevede, yetkili belediyeye işlem yapılması için bildirimde bulundu.

BEBEK ARABALARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Yapılan incelemenin ardından ilgili belediye, KDK’ye gönderdiği resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki uygulamanın sona erdirildiğini bildirdi.