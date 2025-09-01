Bebek Cesedi İle Anne Tutuklandı

KAN DONDURAN GİDİŞAT BEŞİKTAŞ’TA YAŞANDI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, belediyenin temizlik personeli, çöp konteynerinin yanında bir bebek cesedi buldu. İhbar sonrası hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BEBEKTEKİ YARALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin vücudunda yanıklar ve kesikler bulunduğu tespit edildi. Yeni doğmuş olduğuna delalet eden bulgular arasında göbek kordonunun kesilmiş olması da yer aldı. Cinsiyeti ise belirlenemedi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, detaylı takipler sonucu şüphelinin 3 çocuk annesi E.A. olduğunu belirledi.

MAKASLA KATLETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan E.A.’nın, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve ardından makasla öldürdüğü öğrenildi. E.A.’nın, cesedi bir kutuya koyarak çöp konteynerine attıktan sonra market alışverişine gittiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Anne E.A. emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

ÖNCEKİ DEHŞET VERİCİ OLAYLAR

Toplumda derin bir etki yaratan bu korkunç olaylar, geçmişte de çokça yaşandı. Örneğin, 25 Ocak 2024 tarihinde Sarıyer’de çöp poşetleri arasında yeni doğmuş bir bebek bulunmuş, yapılan incelemeler sonucu bu cesedi oraya bırakan kişinin Karolin Y. olduğu saptanmıştı. Gözaltına alınarak tutuklanan Karolin Y., benzer bir korkunç duruma sebep olmuştu.