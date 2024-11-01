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Bebek, Üzüm Yüzünden Hayatını Kaybetti

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BURSA’DA ACI HADİSE

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak’taki bir evde Necla ve Vedat Eray çiftinin bebekleri Tuna Eray’ın nefes borusuna üzüm tanesi kaçtı. Aile, durumu fark ettikten sonra bebeği hemen otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

BEBEK HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Doktorların müdahalesiyle bebeğin nefes borusundan üzüm tanesi çıkarıldı ve ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTA BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Ancak ne yazık ki, tedavi altındaki bebek bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlattı.

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