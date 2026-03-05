Bedelli Askerlik Ücretinde Yüzde 25 Artış Bekleniyor

Bedelli askerlikte önemli bir değişiklik bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir kanun teklifi ile bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 oranında artırılması planlanıyor. Teklif doğrultusunda, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlerin, 300.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan ücreti peşin ödemesi gerekecek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Tahsil edilen bedelin bir kısmı genel bütçeye aktarılırken, geri kalan kısmı ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yönlendirilecek. Yüzde 25’lik artışın resmi olarak yürürlüğe girmesi durumunda yeni ücretin ne kadar olacağı ve hangi tarihten itibaren geçerli olacağı merak konusu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Konuya dair açıklamada bulunan Abdullah Güler, yeni ücreti kamuoyuyla paylaştı. Güler, “Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak” şeklinde konuştu. Düzenlemenin yasalaşması durumunda, belirlenen yeni ücret, başvuru yapacak olan yükümlüler için geçerli olacak.