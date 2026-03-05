Komandolar Sarıkamış’ta Kış Eğitiminde Disiplin Sergiliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde devam eden komando eğitimlerine dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı personelin zorlu kış koşullarında yürüttüğü eğitim faaliyetleri öne çıktı.

ZORLU KOŞULLARDA EĞİTİM

Bakanlığın açıklamasında, komandoların ağır kış şartlarında görev yeteneklerini geliştirmeye devam ettikleri ifade edildi. Paylaşımda, “Zorlu arazi, dondurucu soğuk ve derin karda yüksek disiplin, üstün kabiliyet. Komandolarımız her şartta göreve hazır.” şeklindeki ifadeler yer aldı.

KAYAK EĞİTİMİ VE ATIŞ PRATİĞİ

Yayımlanan videolarda, komandoların karla kaplı alanda kayakla intikal yaptığı ve kayak üzerinde silah atışı yaptığı anlar gözler önüne serildi. Eğitimlerin, personelin kış koşullarındaki hareket kabiliyetini arttırmayı ve operasyonel hazırlığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.