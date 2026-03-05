Lucas Torreira Galatasaray’da Kalma Kararını Açıkladı

Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde kendisi hakkında dolaşan transfer söylentilerini net bir şekilde yanıtlayan Uruguaylı oyuncu, kulübünden ayrılmayı düşünmediğini ifade etti. Bu süreçte Güney Amerika kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği haberleri de değerlendirerek, her zaman önceliğinin Galatasaray olduğunu vurguladı.

GALATASARAY’DAN AYRILMAK İSTEMİYORUM

Torreira, Uruguay Milli Takımı’na dönme arzusu olduğunu ve hayalinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu belirtti. “Beni seven yerde oynuyorum ve bugün beni seven ve bana oynama özgürlüğü veren kulüp Galatasaray. Buradan ayrılmak istemiyorum, tarih yazmaya devam etmek istiyorum,” dedi.

TÜRKİYE’DE ÇOK MUTLUYUM

Uruguay’daki yaşamını özlediğini dile getiren Torreira, “Uruguay’a taşınmak istiyorum. Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye’de çok mutluyum,” ifadelerini kullandı.

BOCA’DAN KİMSE BENİ ARAMADI

Torreira, “Boca’da oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum ve Boca’dan kimse beni aramadı,” açıklamasıyla da transferle ilgili düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, Nacional Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktararak, “Dürüst davrandım ve Uruguay’a geri dönmeyi düşünmediğimi söyledim. Galatasaray’da kendimi çok önemli hissediyorum,” dedi.

SON YILLARDA ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER BAŞARDIK

Galatasaray’daki başarılarını öne çıkaran Torreira, son yıllarda önemli kupa zaferleri elde ettiklerini aktardı. “Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasındayız. Tarih yazmak için çok istekliyiz!” dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

Juventus’la oynanan eşleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Torreira, “İkinci yarıda bir oyuncu eksik kaldı ve bizim bundan avantaj sağlamamız gerekiyordu ama oyunu bırakınca üzerimize gelmeye başladılar. Ben de ceza sahası içinde gereksiz bir faul yaptım ve penaltı oldu. Ama toplamda takım olarak çok iyi bir eşleşme oynadık ve turu geçmeyi hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum,” açıklamasında bulundu. Liverpool ile oynanacak bir sonraki tur içinse, geçmişte onlara karşı oynadıkları maça vurgu yaparak, “Grup aşamasında karşılaşmıştık, burada onlara karşı çok iyi bir maç oynayıp kazanmıştık. Ama bunun kolay olmayacağını biliyoruz,” ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇINA ‘BAKALIM NE OLACAK’ DİYE GİTMİYORUZ

Liverpool ile olan maça umutla çıktıklarının altını çizen Torreira, “Daha önce Liverpool’u da yendik. Büyük maçlar oynadık ve hayal kurmaya devam etmek istiyoruz. Liverpool maçına sadece ‘bakalım ne olacak’ diye gitmiyoruz. Mücadele etmek istiyoruz,” dedi.

ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDIM

Oyun kariyerinde karşılaştığı zorluklara karşı mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Torreira, “Her zaman zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Bunun sırrı çok çalışmak; disiplin ve pozitif zihniyettir,” ifadeleriyle kararlılığını ortaya koydu.

TARAFTARLARIN ARASINA ATLAMAK BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ANDI

Galatasaray formasını giymenin gururunu yaşadığını belirten Torreira, “Geçen hafta kaptan olarak çıktığım ilk maç çok özel bir andı. Gol attıktan sonra tribüne gidip taraftarların arasına atladım ve bu benim için güzel bir andı,” diye konuştu.

TARAFTARLAR BENİ ÇOK SEVİYOR

Taraftarların kendisine duyduğu sıcak ilgiden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Torreira, “Beni burada çok iyi görüyorlar ve kulüpten ayrılmamı istemiyorlar. İki yıl daha sözleşmem var. Çok mutluyum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.